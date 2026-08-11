Valve-kunder i EU blir bedt om å «være forberedt på falske meldinger» etter et cyberangrep

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Valve har kontaktet EU-eiere av Steam Machine og Steam Controller for å advare dem om falske meldinger etter et cyberangrep på en av selskapets logistikkpartnere, CEVA Logistics. Angrepet fant sted forrige uke og førte til at informasjon om Valve-brukere i EU ble kompromittert.

Det ble ikke fått tilgang til betalingsinformasjon eller passord, men kundenes navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser og mer kan være i hendene på hackerne. Via Digital Foundry har Valve siden sendt en melding til eiere av Steam Machine og Steam Controller i EU, der de blir bedt om å forvente forsøk fra hackerne på å samle inn mer personlig informasjon.

«Vær forberedt på falske meldinger – via e-post, SMS eller telefon – som omhandler din maskinvarebestilling og ser ut til å komme fra Steam, Valve eller et leveringsselskap. De kan oppgi adressen din for å bevise at de er ekte. De kan be deg om å bekrefte en levering, betale et lite toll- eller omleveringsgebyr, eller logge deg inn et sted for å «bekrefte» bestillingen din. Behandle alle disse som falske,» skriver Valve.

De «presser også CEVA for å få full oversikt over hva som ble stjålet og hvordan, og vi er i ferd med å varsle datatilsynsmyndighetene i de berørte landene.» Det opplyses at eksterne etterforskere er hentet inn, og at alle berørte systemer er tatt offline av CEVA siden angrepet fant sted.

Kort sagt: Hold øye med e-postene dine hvis du er eier av Valve-maskinvare i Europa, og vær på vakt mot alt som prøver å få tak i dine personopplysninger.