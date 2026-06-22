Valve kunngjør prisene på Steam Machine - godt over €/£1 000 for alle fire utgavene

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Valve har offisielt kunngjort prisene på Steam Machine, deres nye hybrid mellom spillkonsoller og PC (som i praksis fungerer som en spillkonsoll du setter frem på samme måte som en PlayStation eller Xbox, men med PC-arkitektur). Mye har skjedd i verden siden Valve først kunngjorde Steam Machines, og de endelige prisene er mye høyere enn noen sikkert ville ha forutsett: godt over 1 000 euro/dollar/pund.

Valve vil selge Steam Machine i to modeller, med to grunnpakker: 512 GB og 2 TB, med eller uten kontroller. Den billigste modellen, uten kontroller, koster 1 039 euro, og 2 TB-modellen koster 1 359 euro.

Begge modellene har samme spesifikasjoner, men ulik lagringskapasitet. 2 TB-modellen kommer imidlertid med to ekstra frontplater: en i rødt stoff og en i massiv valnøtt.

De som er interessert i å kjøpe en Steam Machine, kan registrere seg før 25. juni kl. 19:00 CEST (18:00 BST) og velge hvilken modell de ønsker. Etter dette vil forhåndsbestillingslisten stenges, og brukerne vil bli valgt ut tilfeldig og få tilsendt e-post for å gjennomføre kjøpet.

Priser på Steam Machine:



512 GB-modellen: 1 039 € / 879 £ / 1 049 $



512 GB med Steam-kontroller: 1 108 € / 938 £ / 1 128 $



2 TB-modellen: 1 359 € / 1 149 £ / 1 349 $



2 TB med Steam Controller: 1 428 € / 1 208 £ / 1 428 $



Valve innrømmet i en pressemelding at prisen er høyere enn det som opprinnelig var planlagt da de først begynte å skaffe komponenter i 2023. "I løpet av det siste året eller så har situasjonen endret seg raskt og betydelig, mest synlig når det gjelder RAM og lagringskomponenter. Det finnes en rekke årsaker, som alle påvirker maskinvareprodukter overalt. Den samlede effekten er at vårt opprinnelige mål for prisen på Steam Machine ikke lenger er gjennomførbart.

Prisene vi oppgir i dag gjenspeiler altså situasjonen i produksjonsbransjen - eller, mer presist, de gjenspeiler prisen på komponentene slik vi har sikret dem de siste 6 månedene".

Valve har også opplyst at den globale komponentmangelen, inflasjonen og forstyrrelsene i forsyningskjeden har påvirket antallet enheter de vil kunne ha klart til lanseringen, som fortsatt er forventet denne sommeren. Dette kan forklare hvorfor de bruker et tilfeldig køsystem for Steam Machine, og at den i første omgang kun vil bli solgt til de som registrerer seg her før 25. juni.