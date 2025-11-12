Valve kunngjør Steam Frame, et nytt VR-hodesett for Steam-spillene dine som fungerer via streaming eller nativt

HQ

Valve har kommet med tre sjokkerende kunngjøringer i dag: tilbakekomsten av Steam Machine, det som egentlig er en kubeformet konsoll, seks ganger kraftigere enn en Steam Deck, som lar deg spille hele Steam-biblioteket ditt, inkludert AAA-titler, i 4K og 60 bilder per sekund, ved hjelp av SteamOS slik at du kan begynne å spille helt fra starten, men med fleksibiliteten til en spill-PC. De lanserer også en ny Steam Controller.

Den andre kunngjøringen var enda mer overraskende: et VR-hodesett, kalt Steam Frame, med 2160x2160 LCD-pannekakepaneler på hvert øye, innstilt til å bevege seg mellom 74 Hz - 144 Hz. Det kan fungere koblet til en datamaskin, men det kan også spille noen spill naturlig (det har en Snapdragon 8-serie prosessor med 16 GB RAM).

Med Steam Frame kan du spille originale VR-spill (både strømmet fra PC-en din eller, hvis den er kraftig nok, nativt fra Steam Frame). Spillene vil se flotte ut, ettersom Valve sier at de bruker "foveated streaming" for å bruke øyesporing til å gjengi bare det brukeren ser på, for å optimalisere ressursene og forbedre bildekvaliteten.

Steam Frame leveres med Steam Frame Controllers, som er designet for å spille VR-spill, men også alle spill fra Steam-biblioteket (det er i utgangspunktet en vanlig kontroller som er delt i to, som et par Joy-Cons, med alle knappene). Du kan også bruke en vanlig Steam-kontroller når du spiller med Frame. Og alt dette, kontrollerne og headsettet, er trådløst, ved hjelp av en trådløs USB-adapter, i motsetning til Valve Index fra 2019, der et av de beste VR-spillene gjennom tidene ble utgitt, Half-Life Alyx.

Hva synes du om dagens kunngjøring fra Valve? Er du spent på Steam Frame? Det lanseres tidlig i 2026, men det er ikke sagt noe om prisen ennå... Du finner mer offisiell informasjon på nettstedet.