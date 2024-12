Valve lister opp Steams mest innbringende spill i 2024

HQ

Statistikk er gøy! Så hvilken bedre måte å avslutte året på enn med Steams nylig utgitte liste over de mest innbringende titlene på plattformen for 2024. Kanskje ikke overraskende dukker Counter-Strike 2, DOTA 2, PUBG og Apex Legends opp blant de topprangerte spillene, som er delt inn i kategoriene platina, gull, sølv og bronse basert på inntekter.

Valve har ikke offentliggjort eksakte salgstall eller inntekter for spillene, men rangeringene gir et innblikk i hvilke titler som dominerte markedet i løpet av året. Den årlige oppsummeringen gjenspeiler trender i spillindustrien og spillernes preferanser.

Her er listen over de 12 mest innbringende spillene på Steam i året som gikk, uten noen spesifikk rekkefølge. Du finner den komplette listen her:



Counter-Strike 2



Dota 2



Palworld



PUBG



Elden Ring



Black Myth: Wukong



Warhammer 40,000: Space Marine 2



Call of Duty: Black Ops 6



Apex Legends



Helldivers II



Baldur's Gate 3



Destiny 2



Er du overrasket over at noen spill er inkludert eller ekskludert fra listen?