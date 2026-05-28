Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter

Valve øker prisen for en Steam Deck

Prisøkningen er på rundt 35-42% avhengig av modell og valuta, og 512 GB-versjonen er den som rammes hardest.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Det har lenge vært kjent at ikke engang Valve er immune mot skyhøye komponentpriser. Steam Machines ble kunngjort med stor fanfare i fjor, og planen var at de skulle lanseres tidlig i 2026, og tilby en rimelig, konsolllignende måte å spille PC-spill på. Men ingen Steam Machines har blitt lansert, og Steam Deck OLED har vært utsolgt i lang tid. Vi vet fortsatt ikke når Steam Machines vil bli lansert, men onsdag kveld kunngjorde Valve at Steam Deck OLED endelig var tilbake på lager for de som ønsket å bestille en - med en liten advarsel.

Akkurat som Microsoft, Nintendo og Sony, er Valve nå tvunget til å øke prisen på sin aldrende maskinvare betydelig. Årsaken er selvfølgelig "stigende minne- og lagringskostnader", og prisøkningen påvirker både 512 GB- og 1 TB-versjonene. Valve opplyser at førstnevnte øker fra £ 479 / € 549 til £ 649 / € 779, mens sistnevnte går fra £ 569 / € 679 til £ 779 / € 919.

For å si det mildt er dette en ganske betydelig økning, og for øyeblikket er det ingenting som tyder på at komponentprisene er på vei ned, snarere tvert imot.

Valve øker prisen for en Steam Deck


Loading next content