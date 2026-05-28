Valve øker prisen for en Steam Deck

Det har lenge vært kjent at ikke engang Valve er immune mot skyhøye komponentpriser. Steam Machines ble kunngjort med stor fanfare i fjor, og planen var at de skulle lanseres tidlig i 2026, og tilby en rimelig, konsolllignende måte å spille PC-spill på. Men ingen Steam Machines har blitt lansert, og Steam Deck OLED har vært utsolgt i lang tid. Vi vet fortsatt ikke når Steam Machines vil bli lansert, men onsdag kveld kunngjorde Valve at Steam Deck OLED endelig var tilbake på lager for de som ønsket å bestille en - med en liten advarsel.

Akkurat som Microsoft, Nintendo og Sony, er Valve nå tvunget til å øke prisen på sin aldrende maskinvare betydelig. Årsaken er selvfølgelig "stigende minne- og lagringskostnader", og prisøkningen påvirker både 512 GB- og 1 TB-versjonene. Valve opplyser at førstnevnte øker fra £ 479 / € 549 til £ 649 / € 779, mens sistnevnte går fra £ 569 / € 679 til £ 779 / € 919.

For å si det mildt er dette en ganske betydelig økning, og for øyeblikket er det ingenting som tyder på at komponentprisene er på vei ned, snarere tvert imot.