Valve overhaler det hemmelige spillet Deadlock nok en gang i Old Gods, New Blood-oppdateringen

HQ

Ok, det er kanskje litt urettferdig av meg å skrive at Valves kommende MOBA-skytespill Deadlock er et "hemmelig spill". Det har vært tilgjengelig i betaversjon siden 2024, men det er fortsatt bare spillbart hvis du har en gylden billett via en invitasjon fra en av Steam-vennene dine. Derfor er det sannsynligvis noen der ute som fortsatt holdes borte fra de okkulte gatene i New York.

I Old Gods, New Blood-oppdateringen får vi de største endringene som kommer til Deadlock ennå. Seks nye helter blir lagt til i spillet, og akkurat som da Mina, Billy, Paige, Victor, Drifter og The Doorman gjorde sitt inntog, vil spillerne stemme over når nykommerne får ankomme. Det er mye variasjon i denne gruppen, fra varulvskifteren Silver til den søvnige katten Rem. Vi har også den ryktede vampyrjegeren Venator, en enhjørningsdame ved navn Celeste, en udød heksejenter ved navn Graves og en djevelgutt som ser ut som om han har kommet rett ut av en AO3-fanfic ved navn Apollo.

To nye helter lanseres hver uke, med start i uken som begynner 26. januar. Spillerne kan stemme ved å spille kamper, enten i det vanlige Deadlock eller i den nye Street Brawl-modusen. Street Brawl er en fartsfylt 4v4-spillmodus der spillerne velger tre gjenstander per runde og deretter kjemper om å vinne en best-av-fem-kamp i gatene.

Nye lånere skaper også overskrifter, da det ser ut til at Amber Hand og Sapphire Flame gjennomgår litt av et nytt merke. Amber Hand vil nå bli kjent som Hidden King, en skyggefull skikkelse som holder til i byens dyp. Sapphire Flame får navnet The Archmother, et vesen av ren orden som søker å vende tilbake til byen. Begge de nye beskytterne innleder store endringer i basene. Selvfølgelig ville det ikke være en Deadlock -overhaling uten noen kartendringer, som du kan se i hele artikkelen her.

Forhåpentligvis, med en stadig voksende liste over karakterer, og spillet som blir mer og mer visuelt imponerende, er det håp om en full utgivelse ganske snart. Kanskje sammenfallende med lanseringen av Steam Machine, som er satt til å slippe i år.