Valve refunderer penger til Ashes of Creation -spillere selv om de ikke oppfyller refusjonskravene

Ashes of CreationDen største svindelen i videospillverdenen, som allerede er ansett som den største svindelen, fortsetter å være en snakkis i byen. Heldigvis er det gode nyheter denne gangen, ettersom mange spillere har bedt om refusjon etter å ha fått vite at spillet er kansellert, og Valve godtar disse refusjonene uten problemer.

Dette er verdt å nevne, for selv om Steam tillater refusjoner, må de godkjennes og oppfylle en rekke krav, for eksempel at spillet ennå ikke er utgitt, ikke overstiger 2 timers spilling, eller at det ikke har gått mer enn 14 dager siden utgivelsen.

Med Ashes of Creation var det mange spillere som ikke oppfylte disse kravene satt av Valve, men Reddit har bekreftet at selv uten å oppfylle kravene, blir refusjoner akseptert. Selv om det ikke har kommet noen offisiell uttalelse fra Steam eller Valve, tror mange brukere at de har gjort det som svar på den urettferdige situasjonen for spillerne som har oppstått med kanselleringen av spillet, og de har vært raske til å uttrykke sine positive kommentarer om Valves "omsorg" for samfunnet.

Har du bedt om refusjon for Ashes of Creation?