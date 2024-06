Valve saksøkes i Storbritannia for 656 millioner pund

HQ

Valve har blitt beskyldt for å stenge ute konkurransen i PC-markedet, ifølge et nytt søksmål som er innlevert til Competition Appeal Tribunal i London. I søksmålet hevdes det at Valve - eieren av den gigantiske digitale markedsplassen Steam - har tvunget spillutgivere til å forplikte seg til "prisparitetsforpliktelser", noe som forhindrer at titler kan selges billig på konkurrerende plattformer.

I søksmålet hevdes det at dette har gjort det mulig for Valve å ta opptil 30 % i for høy provisjon, noe som gjør at spillerne må betale for mye for tilleggsprogrammer og spill. Valve anklages for å ha brutt britisk konkurranselovgivning i seks år.

Steam har alltid vært den dominerende digitale markedsplassen for PC-spill, men når man ser på konkurrentene, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor Valve fortsatt ligger på topp. Hardcore Steam-fanboys og det faktum at mange andre digitale markedsplasser ikke kan tilby det samme utvalget og de samme funksjonene, gjør at Steam forblir kongen, enten det er rettferdig eller urettferdig.

Synes du Steam er for dominerende?

Takk, BBC.