Valve saksøkt av UK Performing Right Society for påstått bruk av musikkverk uten tillatelse

Performing Right Society, en britisk organisasjon som forvalter kollektive rettigheter, saksøker Steam-eier Valve for påstått bruk av musikkverk uten tillatelse fra sine medlemmer. Rettssaken har startet, og PRS hevder at Valve aldri har innhentet lisens til å bruke sporene til medlemmene, som inkluderer låtskrivere, komponister og musikkforlag.

Som rapportert av GamesIndustry.biz, anerkjenner PRS hvordan videospillmusikk kan være en del av den transformative fordypningen som oppstår som en del av den generelle videospillopplevelsen. Ifølge de juridiske dokumentene hevder PRS imidlertid at Valve "aldri har fått lisens for sin bruk av rettighetene som PRS forvalter på vegne av sine medlemmer, som består av låtskrivere, komponister og musikkutgivere."

"Mange spilltitler som inneholder PRS-medlemmers musikkverk, er gjort tilgjengelige på Steam", ifølge søksmålet. Store franchiser som Forza Horizon, FIFA og GTA, som ikke er utgitt eller utviklet av Valve, men som har et hjem i Steam Store, nevnes ved navn.

"Søksmålet vil fortsette med mindre Valve Corporation engasjerer seg positivt i diskusjonene og tar den nødvendige lisensen for å dekke bruken av PRS-repertoaret, både retrospektivt og fremover", sier PRS, og hevder at de har forsøkt å samarbeide med Valve i flere år tidligere, men ikke blitt møtt med det "passende engasjementet" fra Steam-eieren.

Dette kommer som nok en rettssak mot Valve, etter at statsadvokaten i New York har saksøkt Steam-eieren for urettferdig å ha rettet seg mot et yngre publikum med loot box-mekanikk.