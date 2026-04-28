Valve sier at de "jobber hardt" med Steam Deck 2

Vi får en helt ny serie med Steam-maskinvare i år. En ny Steam Controller, Steam Machine og Steam Frame, men noen PC-spillere hadde håpet at de ville få en ny og oppdatert Steam Deck på toppen av det hele. I stedet henger den gamle hunden fortsatt rundt de unge valpene, ettersom den håndholdte PC-en fra 2022 gjenstår. Det er fortsatt et superpopulært stykke utstyr, men sliter med å kjøre noen moderne spill godt i disse dager.

I en samtale med IGN hadde Valve-programmerer Pierre-Loup Griffais en noe lovende oppdatering for Steam Decks etterfølger, selv om han ikke slo et utgivelsesvindu på det. "Vi jobber hardt med det. Og hvis du ser på maskinvareprosjektene våre opp gjennom årene, kan du trekke en rett linje fra den opprinnelige Steam-kontrolleren og Steam Machine til Steam Deck, til alt vi kunngjør og sender ut i år. Og vi forventer at Steam Deck 2 vil være mye av det samme, der mye av det vi gjør her vil være lærdom som bygger opp til det," sa han.

Vi vet at Valve ønsker at det nye Steam Deck skal overskygge det gamle når det gjelder ytelse. Små oppgraderinger på 20 til 30% bedre ytelse vil ikke gjøre det for Steam-eieren, og derfor er det best at Valve tar seg god tid, slik at de kan lage en maskin som er verdig til å etterfølge den mest populære håndholdte PC-en til dags dato. La oss bare håpe at prisen på PC-komponenter har roet seg litt når den lanseres.