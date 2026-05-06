Valve sier at vi snart vil få en oppdatering om mer Steam Controller-lager

HQ

Denne mandagen ble Steam Controller offisielt lansert på Valves butikkfront. Så gikk det tretti minutter, og den var borte. Settet til £ 85 er den første delen av Valves nye maskinvarelinje som kommer i butikkene, og folks begeistring for det var tydelig i hvor raskt det forsvant. Bare fordi det er borte for nå, betyr det ikke at det er borte for godt, skjønt.

Som lagt ut av Valve på Bluesky, ser selskapet på å få mer lager umiddelbart, og vil ha en oppdatering om det snart. "Steam Controller gikk tom raskere enn vi forventet, og vi hater at ikke alle som ønsket en var i stand til å få det. Vi jobber med å få mer på lager og vil ha en oppdatering om forventet tidslinje snart, " sa Valve.

Det eneste positive med at Steam-kontrolleren er utsolgt, er at den kan være tilbake på lager relativt snart, siden den ikke er påvirket av RAM-mangelen som herjer i spillverdenen akkurat nå. Vær likevel på vakt mot selgere på eBay som kjøper opp alt lageret og selger det tilbake til en overpris. Noen prøver til og med å selge gamle Steam Controllers som nye.

Det faktum at Steam Controller forsvant så raskt er kanskje ikke et godt tegn for alle som ønsker en ny Steam Frame eller Steam Machine ved lansering, da det ser ut til at lagerproblemer kan plage Valves nye maskinvareoppstilling.