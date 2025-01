Valve slår ned Steam Deck 2-ryktene etter at AMD sparker dem i gang

HQ

AMD har avduket sine nye håndholdte Ryzen Z2-brikker, designet for å få enheter som Steam Deck, ROG Ally og mer til å kjøre med forbedret ytelse. Under en lysbildefremvisning viste AMD til og med frem et Z2 Steam Deck, og sa tilsynelatende at et var på vei.

I følge rapportering fra The Verge ble journalister til og med fortalt at Steam Deck, Lenovo Legion Go og ROG Ally alle ville få en Z2-versjon. Imidlertid hoppet Valve-koder Pierre-Loup Griffais på Bluesky for å forklare at dette ikke er tilfelle.

"Det er og vil ikke være noe Z2 Steam Deck," skrev han. "Jeg gjetter på at lysbildet var ment å si at serien er ment for slike produkter, ikke å kunngjøre noe spesifikt."

Så dessverre er det ikke sannsynlig at en Steam Deck 2-annonsering er nært forestående. Men det hindrer ikke andre spillhåndholdte enheter fra å benytte seg av Z2-brikkene, noe som kan bety at vi vil se flere konkurrenter ta et skudd på Valves trone.