Valve slår tilbake mot søksmålet fra statsadvokaten i New York i et sjeldent offentlig svar

I en sak som sannsynligvis er omtrent fem eller ti år for sent til å hoppe på hatet folk hadde for loot boxes, bestemte statsadvokaten i New York seg for å bringe et søksmål mot Steam-plattformens eier Valve, med henvisning til bruken av loot boxes i Counter-Strike 2, Team Fortress 2 og Dota 2 som ulovlig og skadelig for barn.

I går kveld kom Valve med et svar. For en sjelden gangs skyld valgte Steam-eieren å lage en offentlig uttalelse om saken, som ble lagt ut via Steams nettsted. "Vi snakker sjelden om rettssaker, men vi følte at vi burde forklare situasjonen for deg", forklarte Valve i åpningsavsnittet.

"Vi delte med NYAG at denne typen bokser i spillene våre er mye brukt, ikke bare i videospill, men også i den fysiske verdenen, der generasjoner har vokst opp med å åpne baseballkortpakker og blinde bokser og vesker, og deretter bytte og selge varene de mottar. På den fysiske siden er baseballkort, Pokemon, Magic the Gathering og Labubu populære produkter som brukes på denne måten. På spillområdet har digitale pakker som ligner på våre esker, blitt brukt i stor utstrekning siden 2004", fortsetter Valve. "Spillere trenger ikke å åpne mystery boxes for å spille Valve-spill. Faktisk åpner de fleste av dere ikke noen esker i det hele tatt og spiller bare spillene - fordi gjenstandene i eskene er rent kosmetiske, er det ingen ulempe for en spiller å ikke bruke penger."

Valve fortsatte med å klargjøre noen av de foreslåtte endringene i systemene fra NYAG-kontoret. Hvis New York vant saken og var i stand til å endre Valve etter sine ønsker, ser det nemlig ut til at vi kan se en nedleggelse av Steam Community Market, sammen med at mer brukerinformasjon blir gitt ut, for eksempel om en Steam-bruker har et VPN. Valve bemerker at det er utenfor deres hender å ta en avgjørelse i saken nå, ettersom den snart vil gå for retten.