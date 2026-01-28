Valve står overfor et søksmål på 900 millioner dollar for "urimelige" provisjonsavgifter og "urettferdige" priser

HQ

Valve, eieren av PC-spillets største digitale markedsplass Steam, står overfor et gruppesøksmål i Storbritannia som krever 656 millioner pund i erstatning. Valve anklages i søksmålet - som opprinnelig ble innlevert i 2024 og nylig har fått klarsignal til å gå inn i rettssalen - for i hovedsak å tvinge utviklere til å selge spillene sine på Steam ved å gjøre det til det eneste stedet spillere kan gå til for å få ekstra innhold.

Dette fører til det kampanjeansvarlig Vicki Shotbolt kaller en "overdreven provisjon på opptil 30 %", som utviklere og utgivere må betale for å legge ut spillene sine på Steam. Shotbolt hevder at det er spillerne som må betale prisen, ettersom utviklerne forsøker å kompensere for avgiften de betaler til Steam.

Det hevdes også at Steam "forbyr utgivere å selge produkter gjennom andre distribusjonskanaler på bedre vilkår enn de samme produktene er tilgjengelige på Steam", og anklager i hovedsak Valve for å monopolisere PC-markedet.

Valves forsvar hevder at gruppen som saksøker Valve, ikke kan fremlegge skikkelig bevis for argumentet om urettferdig prising. "Uten en troverdig plan for å ta Steam Keys i betraktning, kan ikke PCR fastslå Steams faktiske effektive provisjonsavgift, og uten dette kan ikke PCR fastslå om provisjonsavgiften utgjør en urimelig pris," står det i søksmålsdokumentet (via Insider Gaming).

Shotbolts krav er ikke et hun har fremsatt alene, ettersom hun representerer rundt 14 millioner Steam-brukere, som står til å få en potensiell utbetaling hvis hun vinner. Når denne saken nå kommer inn i rettssalen, må vi se hvem som kommer ut på toppen.