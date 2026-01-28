Valve står overfor et søksmål på 900 millioner dollar for "urimelige" provisjonsavgifter og "urettferdige" priser
Det eneste de fleste av oss synes er urettferdig med Valves priser, er hvor mye lommebøkene våre får gjennomgå ved hvert Steam-salg.
Valve, eieren av PC-spillets største digitale markedsplass Steam, står overfor et gruppesøksmål i Storbritannia som krever 656 millioner pund i erstatning. Valve anklages i søksmålet - som opprinnelig ble innlevert i 2024 og nylig har fått klarsignal til å gå inn i rettssalen - for i hovedsak å tvinge utviklere til å selge spillene sine på Steam ved å gjøre det til det eneste stedet spillere kan gå til for å få ekstra innhold.
Dette fører til det kampanjeansvarlig Vicki Shotbolt kaller en "overdreven provisjon på opptil 30 %", som utviklere og utgivere må betale for å legge ut spillene sine på Steam. Shotbolt hevder at det er spillerne som må betale prisen, ettersom utviklerne forsøker å kompensere for avgiften de betaler til Steam.
Det hevdes også at Steam "forbyr utgivere å selge produkter gjennom andre distribusjonskanaler på bedre vilkår enn de samme produktene er tilgjengelige på Steam", og anklager i hovedsak Valve for å monopolisere PC-markedet.
Valves forsvar hevder at gruppen som saksøker Valve, ikke kan fremlegge skikkelig bevis for argumentet om urettferdig prising. "Uten en troverdig plan for å ta Steam Keys i betraktning, kan ikke PCR fastslå Steams faktiske effektive provisjonsavgift, og uten dette kan ikke PCR fastslå om provisjonsavgiften utgjør en urimelig pris," står det i søksmålsdokumentet (via Insider Gaming).
Shotbolts krav er ikke et hun har fremsatt alene, ettersom hun representerer rundt 14 millioner Steam-brukere, som står til å få en potensiell utbetaling hvis hun vinner. Når denne saken nå kommer inn i rettssalen, må vi se hvem som kommer ut på toppen.