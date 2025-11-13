Valve vil ikke sette en pris på Steam Machine ennå, men sier at den vil være veldig konkurransedyktig med prisen for å bygge en lignende PC

HQ

Valve tar litt av en gamble, og introduserer oss for Steam Machine på nytt. Som det ble kunngjort i går, er det hoveddelen av en ny runde med maskinvare fra Valve som slippes tidlig neste år. Gabecube, som noen har kalt den, ser ut som en pen liten boks, men det eneste spørsmålet på alles lepper er hvor mye den kommer til å koste?

Valve er ikke helt klare til å avsløre det ennå, men i en samtale med IGN sa maskinvareingeniør Yazan Aldehayyat at prisen er konkurransedyktig hvis du planlegger å bygge en PC med lignende spesifikasjoner.

"Hvis du prøver å lage en PC som har lignende funksjoner og lignende ytelse, tror jeg Steam Machine kommer til å være en veldig konkurransedyktig pris for det og gi veldig god verdi til det," sa han. "Den rimelige prisen du nevnte, er en av grunnene til at vi mener at en Steam Machine gir mye mening akkurat nå. Så det er noe vi har tenkt på hver gang vi har tatt en maskinvarebeslutning, en funksjonsbeslutning, er å sørge for at vi holder den så tilgjengelig og rimelig som mulig."

Med tanke på at maskinvaren skal lanseres relativt snart, kan vi tenke oss at vi vil få en pris bekreftet i løpet av de neste månedene. Etter at Steam Deck tok av, ser det ut til at det er tro på Valve-maskinvare igjen, og vi må bare se om Steam Machine kan finne sin plass på TV-stativene våre. I dagens verden med konsoller til 700 dollar kan et rimelig alternativ være nøkkelen til at Steam Machine får et navn for seg selv.