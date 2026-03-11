Valverde lamslår Manchester City med hat-trick, PSG knuser Chelsea og Bodo/Glimt briljerer

HQ

Real Madrid tok et stort steg videre i Champions League da de slo Manchester City 3-0 på Bernabéu, og overvant sin status som "underdogs" mot Guardiola-laget i nok et bidrag til den moderne "europeiske klassikeren". Alle tre målene ble scoret i første omgang, og alle tre ble scoret på flott vis av Fede Valverde, som scoret sitt første hat-trick i karrieren.

Det var ingen god kveld for Premier League, da Paris Saint-Germain slo Chelsea 5-2, med tre mål scoret i løpet av de siste femten minuttene, inkludert to mål av Kvaratskhelia. Både Chelsea og Manchester City spiller returoppgjøret på hjemmebane, men de må bestige et veldig høyt fjell om de ønsker å holde seg i Premier League.

Tidligere spilte Arsenal 1-1 mot Bayer Leverkusen: Kai Havertz reddet et poeng for det engelske laget med et straffespark. Også returoppgjøret spilles i England.

Og til slutt slo sesongens gjennombruddslag, Bodø/Glimt, Sporting Lisboa 3-0 i Norge.

Neste uke får vi se om Manchester City, Chelsea og Sporting klarer å komme tilbake etter å ha ligget under med tre mål, med hjelp fra sine lojale fans.

Champions League-resultater (første kamp)

Tirsdag 10. mars



Galatasaray 1-0 Liverpool



Atalanta 1-6 Bayern München



Atlético de Madrid 5-2 Tottenham



Newcastle 1-1 Barcelona



Onsdag 11. mars



Leverkusen 1-1 Arsenal



Bodø/Glimt 3-0 Sporting CP



Paris Saint-Germain 5-2 Chelsea



Real Madrid 3-0 Man City



Champions League-kamper neste uke (returoppgjør)

Tirsdag 17. mars:



Sporting mot Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea mot PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Arsenal mot Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Returoppgjøret: Onsdag 18. mars:



Barcelona mot Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT



Tottenham mot Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bayern mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT

