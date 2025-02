Valves Deadlock gjennomgår sin største spillendring hittil

HQ

Valves Deadlock er fortsatt i Early Access, noe som betyr at spillet kan endres når som helst. Nye helter blir lagt til, nye gjenstander og buffs og nerfs vil endre metaen konsekvent, og nylig tilbyr en endring av spillets kart det som uten tvil er den største endringen i MOBA / hero shooter hittil.

Som forklart i et nytt innlegg på Steam, har hele kartet for Deadlock blitt omarbeidet, noe som reduserer det totale antallet baner i spillet fra fire til tre. Med seks spillere som fortsatt er på hvert lag, betyr dette at baner ikke lenger vil kreve at to personer går solo, og i stedet kan du slå deg sammen i tre duobaner.

Nye baner, leirer, grafikk og mer har blitt lagt til for å gjenspeile disse endringene, og det ser ut til at folk allerede vil bli nostalgiske om Deadlock av yore. Vi har fortsatt ikke satt noen utgivelsesdato på Deadlock ennå, men etter hvert som spillet gjør flere vesentlige endringer som denne, ser det ut til at det nærmer seg å bli polert.