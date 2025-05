Valves første hjernebrikker kommer senere i år

HQ

Steam-eier Valve ønsker å levere sine første hjerne-datamaskingrensesnittbrikker senere i år. Tilbake i 2019 så Valve på ideen om å utforske hvordan hjernebrikker kunne fungere for spill på GDC. Senere spant prosjektet av med en ny oppstart.

Starfish Neuroscience har siden den gang jobbet med en tilpasset "elektrofysiologi"-brikke, og som forklart i Starfishs første blogginnlegg (via The Verge), vil denne brikken registrere hjerneaktivitet og stimulere hjernen. Men Starfish har sagt at brikken ennå ikke er komplett, ettersom den fortsatt trenger systemer for å drive den og muligheten til å stikke den inn i hodet på noen. Men de forventer at brikkene kommer i slutten av 2025.

Starfish ser ut til å ha mer realistiske mål enn konkurrenten Neuralink, ettersom den også ønsker å være et mindre invasivt implantat. Starfish ønsker å gi tilgang til flere hjerneregioner i stedet for bare én, uten å bruke batteri med implantatene sine. Ved å bruke flere deler av hjernen kan det være til hjelp ved for eksempel Parkinsons sykdom.

Starfish arbeider også med en enhet som er utviklet for å ødelegge svulster, og et hjernelesende stimuleringssystem som kan brukes mot depresjon, bipolar lidelse og flere nevrologiske tilstander.

Dette er en annonse: