Valves Gabe Newell avslører sin daglige rutine, og den er omtrent like søt som du forventer

Med tanke på hvor mye penger han har tjent, og det faktum at vi ikke ser eller hører så mye fra ham for tiden, skulle man kanskje tro at alt Gabe Newell gjør er å slappe av på store hauger med kontanter. Men han har nylig forklart sin daglige rutine, og det høres ut som om han holder seg veldig aktiv.

Valve-sjefen satte seg nylig ned for et sjeldent intervju med YouTuber Zalkar Saliev, hvor han forklarte hva han gjør på daglig basis. For det første står Gabe opp, akkurat som oss. Så relaterbart. Så gjør han litt arbeid. Så dykker han, og det er nok der de fleste av oss skiller seg fra Gabe i våre daglige rutiner.

Etter litt mer arbeid og kanskje enda et dykk eller et besøk på treningssenteret, er han ferdig. Gabe sier at han jobber syv dager i uken, men i videoen legger han til at arbeid ikke føles som arbeid for ham lenger.

"De tingene jeg får gjøre hver dag er superkule", sa han. "Jeg har sagt det før, men når du blir pensjonist, vil du slutte å gjøre den forferdelige jobben din og gjøre det som på en måte er morsomst og mest underholdende. Sånn sett har jeg vært pensjonist lenge."

Gabe ser ut til å dele tiden sin mellom Valve og et utall andre selskaper og prosjekter. Han refererte til et selskap som jobber med en enhet som lar deg se patogener i luften, og han lager også grensesnitt for hjerne-datamaskiner. Med en så variert arbeidshverdag er det ikke vanskelig å forestille seg at hver dag kan være ganske spennende. Gabe bor dessuten på en båt, og det er slik han får tid til å dykke to ganger om dagen.