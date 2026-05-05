Valves nye Steam Controller ble utsolgt på få minutter

Valve har lansert sin nye Steam Controller, og det er tilsynelatende mange som vil ha en. Ifølge Gosu Gamers ble det tilgjengelige lageret borte på bare noen få minutter.

Den nye Steam-kontrolleren ble lansert 4. mai, og ble revet bort i løpet av få minutter, og Steam Store slet med å holde tritt. Heldigvis, ifølge Gosu Gamers, dukket det opp nye lagerbeholdninger i løpet av dagen, noe som ga spillerne små vinduer til å prøve lykken.

Steam Controllerens redesign tar klare signaler fra Steam Deck. Den oppdaterte versjonen beholder de haptiske styreputene, men skifter til en mer kjent layout. Den legger også til funksjoner som Grip Sense og et berøringsaktivert gyrosystem, med sikte på å gi spillerne mer presis kontroll på tvers av PC-titler.

Mange venter nok fortsatt på sjansen til å skaffe seg en Steam Controller, så de må bare vente på at den kommer på lager igjen.