Valves nye versjon av Artifact byr på en dedikert singleplayer-kampanje

Valve pleier som regel å ha ganske stor suksess med deres egne spill, som Team Fortress 2, Portal og senest Half-Life: Alyx, men sånn gikk det ikke for kortspillet Artifact, som verken fikk flotte anmeldelser, eller slo an hos spillere verden over. Det skyldes primært at det er altfor mange solide online-kortspill på markedet, men Valve prøver igjen, og når Artifact vender tilbake, så blir det i en litt annen form.

Blant annet vet vi nå at når spillet vender tilbake, så har det en gedigen singleplayer-kampanje tilknyttet. Dette fremgår i et innlegg på spillets Steam-side, hvor Valve slår fast at spillets kampanje vil by på historier om DOTA-verdenen gjennom Artifact, samt hjelpe spillerne til å forstå de sentrale mekanikkene og temaene bedre.

Det vites enda ikke når denne nye versjonen av Artifact kommer, men vi gleder oss til å se om Valve kan redde spillet.

Hva synes du om Artifact?