Vampire Survivors drar til Japan i sin første utvidelse

Det har bare gått rundt tre uker siden Poncle lanserte Vampire Survivors, men de har tydeligvis ikke tatt seg ferie siden den gang.

I kveld kan de avsløre at Vampire Survivors får sin første utvidelse den 15. desember. Denne heter Legacy of the Moonspell og vil koste 2 dollar. Til tross for den lave prisen får vi ganske mye. Her blir vi nemlig tatt til føydale Japan, hvor vampyrer erstattes av yokai og oni. Da er det enda godt at vi også får åtte nye figurer å velge blant, hele seksten nye våpen og seks nye sanger å høre på mens vi slakter disse skapningene. Utviklerne erter også med at det skjuler seg et par hemmeligheter i utvidelsen, så det blir nok mange som tilbringer enda mer tid med spillet i julen.