Vampire Survivors - Emerald Diorama nå tilgjengelig

Dagene med sprø samarbeid er ennå ikke over, og med Emerald Diorama, den nyeste i den lange rekken av Vampire Survivors -utvidelser, er det på tide for en rekke SaGa-figurer å tre inn i den pikselerte spillverdenen. Ja, du leste riktig. Vampire Survivors har gått sammen med Square Enix om å lansere det helt gratis Emerald Diorama, inspirert av SaGa Emerald Beyond.

Utvidelsen introduserer mer enn 12 nye spillbare figurer fra SaGa-serien, som Tsunanori Mido, Ameya Aisling, Bonnie and Formina og Diva No. 5. I tillegg er det over 16 nye våpen og det nye "glimmer"-systemet der du tilfeldig lærer nye spesialteknikker i løpet av spillet. Lydsporet har selvfølgelig også blitt utvidet med et helt arsenal av sanger fra SaGa Emerald Beyond.

Spiller du fortsatt Vampire Survivors, og kommer du til å spille denne nye utvidelsen?