Vampire Survivors får en blodig makeover på Meta Quest

Gjør deg klar til å drepe monstre i en helt ny dimensjon når Vampire Survivors nå tar spranget over til VR. Og det ser akkurat så sprøtt og kaotisk ut som man kan forestille seg. Radical Forge og Poncle har tilpasset det intense roguelike-spillet, komplett med alle de mange monstrene og de tredimensjonale omgivelsene, til Meta Quest 3 og 3S. Med klassiske steder fra spillet, som Mad Forest og Inlaid Library, kan du nå utforske dem fra et helt nytt perspektiv.

Prisen for opplevelsen er ti dollar, noe som gjør dette til den dyreste versjonen av spillet hittil. Men - dette inkluderer i det minste de to utvidelsene Legacy of the Moonspell og Tides of the Foscari. Sjekk ut traileren og den offisielle uttalelsen nedenfor.

"Har du noen gang ønsket å se Poe Ratcho og hvitløken hans på nært hold? Vel, nå kan du det! Takk til Meta og Radical Forge for å gjøre drømmene våre til (virtuell) virkelighet Opplev det klassiske spillet du kjenner og elsker mens du står på toppen av et slott, ligger i kisten din eller til og med mens du danser i en gammel ostefabrikk! Det er så mange måter å spille på"

Føler du deg fristet av Vampire Survivors VR?