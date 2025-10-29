Vampire Survivors får online co-op i den gratis Ante Chamber-oppdateringen

HQ

Spillet som bare fortsetter å gi, har nok en gang fått en fantastisk oppdatering i Ante Chamber. Et samarbeid med Balatro som ikke bare bringer noen av spillets temaer inn i spillet, men som også legger til en etterlengtet og etterspurt funksjon - flerspiller! Ja, det stemmer, det er nå mulig å slåss med vennene dine i online co-op.

Flerspillerdelen er heldigvis også godt gjennomtenkt og balanserer de mange DLC-pakkene og muliggjør Free Roam. Med andre ord - spillerne er ikke tvunget til å holde seg innenfor samme skjerm, og kan dra av gårde hvis de ønsker det. Og det som er enda bedre - oppdateringen er helt gratis. Sjekk ut noen av oppdateringsnotatene her nedenfor.

'Ante Chamber': en liten utvidelse basert på BALATRO Med 4 karakterer, 4 våpen med deres respektive evolusjon, en ny scene og en remix av Balatros hovedtema Survarots: en ny spillmekanikk, også tilgjengelig i basisspillet, for å endre karakterstatistikk og evner

Online co-op tilgjengelig nå Dette er en liste over endringer i spillet sammenlignet med en standard lokal co-op-kjøring: Batchoppgradering - Avhengig av antall spillere vil du bare se nivåoppgradering etter at alle spillerne har gått opp i nivå. Så på 4 spillere vil nivåskjermen bare vises hvert 4. nivå. DLC - Du vil bare kunne bruke DLC på nettet hvis alle spillerne eier DLC. Vi tilpasser Online til et opprinnelig enspiller-spill skrevet i JS av en soloutvikler, så det er mange tekniske problemer vi må flytte rundt eller bekymre oss for senere, blant annet måten DLC-utvidelser håndteres på.

Free Roam - På nettet er dere ikke begrenset til samme skjerm, dere kan alle bevege dere fritt rundt på scenen uavhengig av hverandre. (Merk: Du vil bli trukket inn i et sjefsrom hvis noen spillere går inn i det) Tilskuermodus - Når du dør i flerspillermodus, kan du bruke musen til å hoppe til spillere som fortsatt er i live. Du respawner også der de er hvis du ser på dem. Prestasjoner - På slutten av løpet kan du velge om du vil overføre prestasjoner du har oppnådd i løpet, til din egen lagringsfil. Øk hastigheten - Deaktivert på nett. Pausemeny - For å hjelpe flyten, når du tar pause, tar du ikke pause for alle andre, du får bare et lite vindu med uovervinnelighet.

Kommer du til å prøve ut online co-op for Vampire Survivors?