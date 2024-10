Vampire Survivors får oppfyller drømmer med DLCen Ode to Castlevania

HQ

Vampire Survivors, som er et utmerket spill i seg selv, får ofte spilleren til å tenke på Castlevania når de skyter seg gjennom de udøde fiendene på skjermen, og til og med utvikleren, Luca Galante, har bekreftet at han har hentet mye inspirasjon fra serien.

Så etter lang tid har vi nå fått en Ode to Castlevania DLC for Vampire Survivors. Den lanseres 31. oktober, og du får 40 nye våpen, 20 nye figurer og en enorm scene for å bruke dem alle.

"Dette er ikke en vanlig DLC-pakke. Dette er en feiring av denne historiske spillserien, et utrolig øyeblikk hvor vi har investert all den energien vi kunne mønstre, og litt til!" skriver Galante i et Steam-innlegg.

Denne DLC-en kommer til en pris, men med tanke på mengden innhold som er lagt til, virker det rettferdig nok. Ode to Castlevania-pakken koster £3/€4. Det er samme pris som hele spillet akkurat nå, men for prisen av begge går du i hovedsak glipp av en enkelt kaffe.