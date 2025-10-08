Vampire Survivors får sin online co-op-oppdatering i høst

HQ

Gode nyheter, Vampire Survivors fans. Utvikleren Poncle har avslørt at den lenge etterspurte oppdateringen for online-samarbeid i indiespillet snart er her. En ny trailer har blitt sluppet, og den avslører at denne oppdateringen kommer allerede i høst, noe som betyr at du i løpet av de kommende ukene (vi vet ennå ikke den nøyaktige datoen for oppdateringens ankomst) vil kunne slå deg sammen med tre venner for å drepe horder av blodsugere.

Dette vil komme som en del av Version 1.14 for spillet, og det er også bare neste fase av støtte for tittelen, ettersom det er lagt ut et slags veikart der Poncle vil komme med kunngjøringer de neste ukene.

Den neste, selv om den ikke er bekreftet om dens eksakte natur, vil se ut til å "endelig svare på et brennende spørsmål som har blitt stilt tusenvis av ganger," noe som betyr at du definitivt vil holde deg oppdatert for at neste 'kort' på denne veikartet blir vendt.

For en smakebit av co-op-handlingen, sørg for å se den siste traileren for spillet nedenfor.