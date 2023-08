Vampire Survivors kan ha en spesiell Director's Cut

HQ

Vampire Survivors ser ut til å ha en hemmelig director's cut med nye kart, spillbare figurer og mer, men det er en mulighet for at den aldri blir offentliggjort.

Regissørens versjon av det vanvittig populære spillet ble avslørt på Twitter av LaurakBuzz. Hun delte bilder og en video der hun spiller spillet, og rapporterte at hun hadde deltatt på et arrangement for å vise frem den kommende co-op-modusen.

Det hun så i director's cut var imidlertid drastisk forskjellig fra grunnspillet, og derfor skyndte hun seg til sosiale medier for å skrive om det. Hun fikk beskjed av utviklerne om at denne versjonen kanskje ikke blir utgitt, så ikke bli for begeistret for alt dette ekstrainnholdet ennå.