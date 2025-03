Vampire Survivors kunngjør sin hittil største gratisoppdatering for neste måned

HQ

Vampire Survivors utvikleren Poncle har overrasket fansen ved å kunngjøre at den neste store oppdateringen til det populære roguelike-spillet kommer så tidlig som i mars 2025. Det kan bli den største til dags dato, sier studioet.

Nyheten kom med en offisiell kunngjøring via Steam 13. mars. "Vår siste innholdsoppdatering var i oktober i fjor med Ode to Castlevania,", heter det i utgivelsen. "Vi var besatt av å legge til så mange karakterer, våpen og referanser som mulig. Dette har forsinket noen av innholdsplanene våre, men vi vil sørge for at utvidelsen er verdt det."

Oppdateringen kommer helt gratis og vil være tilgjengelig på alle plattformer. Den dårlige nyheten er for Nintendo Switch-spillere, som må vente på at cross-save -funksjonen skal være tilgjengelig for konsollen deres. Den gode nyheten er at tillegget av online -modus kommer til å bli fremskyndet senere i år.

Med denne utgivelsen er Vampire Survivors fortsatt et av de mest vanedannende spillene for roguelike-fans. Hvis du ikke har prøvd det, oppfordrer vi deg til å gjøre det med denne oppdateringen.