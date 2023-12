Vampire Survivors' neste DLC-en krysser spillet med Among Us

HQ

Among Us fikk nylig et stort crossover-samarbeid, der en hel rekke indietitler ankom det sosiale deduksjonsspillet i form av kosmetikk. Det ser ut til at denne crossoveren kommer til å fungere begge veier, for nå har Vampire Survivors -utvikleren Poncle avslørt at den neste DLC-en til det populære spillet faktisk vil dreie seg om Among Us.

Denne DLC-en, som går under navnet Emergency Meeting DLC, følger i samme fotspor som spillets to første DLC-er, og vil inneholde nye våpen, figurer, musikk og flere mekanikker og overraskelser som lover et Among Us-preg. Vi kan spesielt glede oss til ni figurer, 15 våpen, 1 scene, 20 opplåsinger i spillet og et eventyr.

Det beste med alt dette er at det kommer til alle plattformer som Vampire Survivors for øyeblikket er tilgjengelig på, en uke før jul, den 18. desember, og at det kun vil koste £1,99 / €2,49.

Om DLC-en og hvordan den ble til, står det i FAQ-en: "Vi er venner med de fantastiske Among Us-utviklerne, Innersloth, vi hadde en liten prat om konseptet med å lage en DLC i samarbeid, gjorde en masse papirarbeid, deretter en masse utviklingsarbeid, og resten er historie som du snart kan spille."

Det påpekes også at DLC-en ikke krever kunnskap om Among Us for å spille, men at den vil inneholde mange referanser og elementer fra spillet. Se traileren for DLC-en nedenfor.