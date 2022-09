Vampire Survivors øker prisen i natt

Selv om giganter som Elden Ring, God of War: Ragnarök, Horizon Forbidden West, Rogue Legacy 2 og Neon White ofte nevnes når folk snakker om hva som kanskje blir 2022s beste spill skal vi ikke glemme et annet spill som har fått overraskende mye oppmerksomhet dette året. Til tross for å være et relativt "simpelt" spill har jo Vampire Survivors tatt verden med storm, og mange har sagt at spillet lett kunne kostet mye mer med tanke på hvor mye underholdning man får for pengene. Vel...nå skal denne teorien testet.

Mens millioner av spillere gleder seg til avsløringen av Vampire Survivors' lanseringsdato den 29. september forteller nemlig Poncle at spillets pris øker fra 2.99 dollar til 4.99 dollar klokken 00.01 i kveld, noe som mest sannsynlig betyr at den går fra 20,50 kroner til rundt 34 kroner. Dermed er det bare å gripe muligheten med en gang om du har vurdert å kjøpe spillet og ønsker å spare noen kroner.