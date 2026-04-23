Vampire Survivors-skaperen Poncle har over 15 prosjekter på gang

Da Vampire Survivors gjorde sin ankomst, vokste spillet raskt og fanget oppmerksomheten til millioner av spillere, faktisk så mange at det tok det lille indieselskapet Poncle fra å være en liten fisk til å bli en ganske stor fisk. I dag driver Poncle også med spillutgivelser, og bruker sin rikdom og innflytelse til å hjelpe andre indie-team med å finne fotfeste. Men selskapet har også store planer for seg selv, blant annet en massiv utvidelse av utviklingskapasiteten og planer om å åpne nye studioer over hele verden.

I en samtale med The Game Business avslørte Poncles strategidirektør, Matteo Sapio, en hel haug med informasjon om selskapet og dets planer for fremtiden. For det første ble det avslørt at Vampire Survivors nå har nådd så mange som 27 millioner spillere, og at denne suksessen gjør det mulig for Poncle å starte arbeidet med over 15 kommende prosjekter, med enda flere ideer i veldig tidlige og rudimentære stadier.

Ikke alle disse vil imidlertid være Vampire-relaterte spill, ettersom Poncle utforsker noen nye veier der det kan, samtidig som de lisensierer ut motoren sin til andre skapere og merker som ønsker å lage "Survivors" -spill av sine egne. Med brede utviklingshåp er Poncle til og med snart klar til å åpne to nye studioer, ett i Italia og ett i Japan, selv om dette tilsynelatende vil komme på bekostning av tredjeparts publiseringsinnsats, som nå sies å ha blitt satt på pause.

Alt i betraktning er det en ganske spennende tid å være en fan eller tilhenger av det London-baserte indieselskapet.