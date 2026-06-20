Vampire Survivors -universet utvides med tegneserier og en grafisk roman

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Poncle har den siste tiden utforsket mange forskjellige veier og muligheter for å utvide virksomheten. Dette har inkludert temaversjoner av spill som bruker grunnformelen til Vampire Survivors, blant annet Warhammer Survivors og det nylig annonserte Jujutsu Kaisen-prosjektet. Men utover dette er det fortsatt planer om å videreutvikle « Vampire Survivors »-franchisen, både i form av det roguelike kortspillet «Vampire Crawlers», men også gjennom et nytt samarbeid med tegneserieforlaget Titan Comics.

Vi har fått vite at Poncle og Titan Comics går sammen om en rekke tegneserier og en grafisk roman basert på verdenen i « Vampire Survivors ». Tegneserien blir en serie på fire utgaver som starter i september, og som til slutt vil føre til en samlet grafisk roman som samler hele historien i én bok, som lanseres i mars 2027.

Når det gjelder hva historien vil handle om, nevner en pressemelding: «I denne nye historien drar kjente overlevende ut på eventyr gjennom forheksede riker fylt med uutsigelige skapninger, skjulte historier og stadig mer bisarre mysterier, mens de begynner å avdekke hemmeligheter som aldri var ment å bli funnet. Mens de søker svar og kjemper mot monstre i et endeløst bibliotek, et forrådt meierianlegg og til og med en gal skog, begynner en forferdelig og sjokkerende sannhet endelig å avsløre seg selv...»

Historien er skrevet av Nottingham-skaperen David Hazan og illustrert av Jimmy Kucaj, et par som tidligere har samarbeidet om Dread the Halls. Første utgave kommer ut 9. september, og du kan se omslaget nedenfor.

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