Vampire: The Masquerade - Bloodhunt legges ned den 28. april 2026

Litt av en tøff tid å være Vampire: The Masquerade-fan, ikke sant? Bloodlines 2 ser ikke ut til å bli det spillet fansen av originalen ønsket at det skulle være, og nå blir Battle Royale-spin-offen Vampire: The Masquerade - Bloodhunt lagt ned.

Som kunngjort på spillets offisielle nettside, avslørte utvikleren Sharkmob Games at vi bare har noen måneder igjen til å streife rundt i mørket i gatene i Praha. Allerede har tokenkjøp blitt fjernet fra spillet, selv om det vil forbli spillbart til sluttdatoen 28. april 2026, hvor det ikke lenger vil være tilgjengelig på PC eller PS5.

"Da vi først åpnet gatene i Praha for deg, kunne vi bare håpe at nettene du tilbrakte der, ville skape de minnene de gjorde. Fra kampene som ble utkjempet på hustakene til vennskapene som ble skapt i kaoset, har Bloodhunt levd gjennom deg på utallige uforglemmelige måter," står det i innlegget på Sharkmobs nettsted. "Din tilbakemelding, kreativitet og entusiasme for spillet vårt har betydd verden for oss. Men til tross for dere, vårt fantastiske fellesskap, har den nåværende spillerpopulasjonen nådd et nivå der det ikke lenger er bærekraftig å holde serverne i gang. Dette har ført til at vi har tatt den vanskelige beslutningen om å ta Bloodhunt offline."

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt hoppet på Battle Royale-trenden på begynnelsen av 2020-tallet, og ble først utgitt i 2022. To år senere ble det avslørt at det ikke ville få flere oppdateringer, og hvis vi tar et blikk på SteamDB-tallene, er det tydelig å se hvorfor vi nå ser det stenge for godt. Vampire: The Masquerade - Bloodhunt trekker rundt 500 spillere om dagen, noe som bare ikke er nok til å holde en live-tjenesteopplevelse i gang i dag.