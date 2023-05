Vampire: The Masquerade - Bloodhunt vil ikke bli utviklet videre

HQ

Til tross for at det bare ble lansert for 12 måneder siden, har utvikleren Sharkmob kunngjort at Vampire: The Masquerade - Bloodhunt ikke vil bli utviklet videre, ettersom spillet ikke har nådd den "kritiske massen som trengs for å opprettholde utviklingen".

Som nevnt i en uttalelse har utvikleren kunngjort at serverne for spillet vil fortsette å fungere og vil gjøre det så lenge det er et aktivt fellesskap for spillet. Og på denne måten har Sharkmob lovet noen få endelige funksjoner som har til hensikt å sikre at spillet forblir interessant fremover, inkludert et stemmesystem i spillet for å låse opp nye ting, som vil debutere i den siste planlagte oppdateringen for tittelen.

I fremtiden vil oppdateringer imidlertid bare være for vedlikehold, og Sharkmob har til hensikt å deaktivere ekte valuta i Bloodhunt 26. september. Gitt, før denne datoen vil et token-system bli implementert for å sikre at spillerne har en måte å fortsette å tjene ny kosmetikk på.

Avslutningsvis la Sharkmob til: "Selv om vi er like triste som deg at Bloodhunt-utviklingen nå har kommet til en slutt, skal du vite at dette var en vanskelig beslutning å ta, og vi tar denne erfaringen med oss i utviklingen av kommende spill."