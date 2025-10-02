Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 avslører stemmegjengen i ny trailer
Game of Thrones og Hitman-alumni pakker ut denne stablede rollebesetningen.
I en ny trailer for Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 har vi fått en titt på spillets viktigste stemmeskuespillere. Nå vet vi hvem som står bak våre favorittvampyrer, thinbloods, dødelige og mer i denne etterlengtede RPG-oppfølgeren.
Hovedpersonen Phyre kan spilles som mann eller kvinne, og vi har altså to stemmeskuespillere i hovedrollen. Tommy Sim'aan (som du kanskje kjenner igjen som Orpheus fra Baldur's Gate III) spiller den mannlige Phyre, og Hara Yannas portretterer den kvinnelige Phyre.
Ellers ser vi Hitman-skuespillerinnen Jane Perry i rollen som Lou Graham, og Game of Thrones-veteranene Kae Alexander og Patrick O'Kane spiller henholdsvis Ryong Choi og Benny Muldoon. Vi har også hele rollelisten nedenfor, i tillegg til traileren.
- Kvinnelig Phyre: Hara Yannas
- Mannlig Phyre: Tommy Sim'aan
- Fabien: Ronan Summers
- Lou Graham Jane Perry
- Michael "Tolly" Tolliver David Menkin
- Safia Ulusoy: Amrita Acharia Amrita Acharia
- Ryong Choi Kae Alexander
- Katsumi Ishizaka: Elizabeth Chan
- Ysabella Moore: Joan Iyola
- Fletcher: Rufus Wright
- Mrs. Amelia Thorn: Bethan Dixon Bate
- Simeon "Silky" Ladock: Alan Turkington Alan Turkington
- Niko Angelov: Martin Razpopov
- Patience Roswell: Billy Peck Billy Peck
- Onda Cardosa Jamiyla Ocasio
- Max Webber: Osy Ikhile
- Willem Axel: Richard Brake
- Benny Muldoon: Patrick O'Kane Patrick O'Kane
- Bet of Night: Amanda Huddleston Amanda Huddleston
- Gideon Hall Alec Newman