Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 avslører stemmegjengen i ny trailer

Game of Thrones og Hitman-alumni pakker ut denne stablede rollebesetningen.

HQ

I en ny trailer for Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 har vi fått en titt på spillets viktigste stemmeskuespillere. Nå vet vi hvem som står bak våre favorittvampyrer, thinbloods, dødelige og mer i denne etterlengtede RPG-oppfølgeren.

Hovedpersonen Phyre kan spilles som mann eller kvinne, og vi har altså to stemmeskuespillere i hovedrollen. Tommy Sim'aan (som du kanskje kjenner igjen som Orpheus fra Baldur's Gate III) spiller den mannlige Phyre, og Hara Yannas portretterer den kvinnelige Phyre.

Ellers ser vi Hitman-skuespillerinnen Jane Perry i rollen som Lou Graham, og Game of Thrones-veteranene Kae Alexander og Patrick O'Kane spiller henholdsvis Ryong Choi og Benny Muldoon. Vi har også hele rollelisten nedenfor, i tillegg til traileren.


  • Kvinnelig Phyre: Hara Yannas

  • Mannlig Phyre: Tommy Sim'aan

  • Fabien: Ronan Summers

  • Lou Graham Jane Perry

  • Michael "Tolly" Tolliver David Menkin

  • Safia Ulusoy: Amrita Acharia Amrita Acharia

  • Ryong Choi Kae Alexander

  • Katsumi Ishizaka: Elizabeth Chan

  • Ysabella Moore: Joan Iyola

  • Fletcher: Rufus Wright

  • Mrs. Amelia Thorn: Bethan Dixon Bate

  • Simeon "Silky" Ladock: Alan Turkington Alan Turkington

  • Niko Angelov: Martin Razpopov

  • Patience Roswell: Billy Peck Billy Peck

  • Onda Cardosa Jamiyla Ocasio

  • Max Webber: Osy Ikhile

  • Willem Axel: Richard Brake

  • Benny Muldoon: Patrick O'Kane Patrick O'Kane

  • Bet of Night: Amanda Huddleston Amanda Huddleston

  • Gideon Hall Alec Newman

HQ

