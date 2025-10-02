Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 avslører stemmegjengen i ny trailer

HQ

I en ny trailer for Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 har vi fått en titt på spillets viktigste stemmeskuespillere. Nå vet vi hvem som står bak våre favorittvampyrer, thinbloods, dødelige og mer i denne etterlengtede RPG-oppfølgeren.

Hovedpersonen Phyre kan spilles som mann eller kvinne, og vi har altså to stemmeskuespillere i hovedrollen. Tommy Sim'aan (som du kanskje kjenner igjen som Orpheus fra Baldur's Gate III) spiller den mannlige Phyre, og Hara Yannas portretterer den kvinnelige Phyre.

Ellers ser vi Hitman-skuespillerinnen Jane Perry i rollen som Lou Graham, og Game of Thrones-veteranene Kae Alexander og Patrick O'Kane spiller henholdsvis Ryong Choi og Benny Muldoon. Vi har også hele rollelisten nedenfor, i tillegg til traileren.



Kvinnelig Phyre: Hara Yannas



Mannlig Phyre: Tommy Sim'aan



Fabien: Ronan Summers



Lou Graham Jane Perry



Michael "Tolly" Tolliver David Menkin



Safia Ulusoy: Amrita Acharia Amrita Acharia



Ryong Choi Kae Alexander



Katsumi Ishizaka: Elizabeth Chan



Ysabella Moore: Joan Iyola



Fletcher: Rufus Wright



Mrs. Amelia Thorn: Bethan Dixon Bate



Simeon "Silky" Ladock: Alan Turkington Alan Turkington



Niko Angelov: Martin Razpopov



Patience Roswell: Billy Peck Billy Peck



Onda Cardosa Jamiyla Ocasio



Max Webber: Osy Ikhile



Willem Axel: Richard Brake



Benny Muldoon: Patrick O'Kane Patrick O'Kane



Bet of Night: Amanda Huddleston Amanda Huddleston



Gideon Hall Alec Newman

