Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 har noen tilgivende PC-krav

Vampyr: The Masquerade - Bloodlines 2s PC-spesifikasjoner har blitt avslørt, og for alle som håper at en eldre rigg fremdeles kan spille moderne spill, har du flaks. Utvikleren The Chinese Room har vært ganske barmhjertig med sine minimums- og anbefalte spesifikasjoner, og du trenger ikke å tømme harddisken din heller.

I henhold til spillets offisielle Steam-side ser vi at du bare trenger 30 GB lagringsplass for å installere det, og hvis du bare vil klare deg, trenger du bare 8 GB RAM, en Intel Core i3-8350K eller AMD Ryzen 3 3300X CPU, sammen med en Nvidia GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 eller Intel Arc A580.

Anbefalt gir litt mer, men ikke mye. Du trenger 16 GB RAM, en Intel Core i5-12600K eller AMD Ryzen 5 5600X CPU, og en Nvidia GeForce RTX 3060 Ti eller AMD Radeon RX 6700 XT GPU. De fleste av disse produktene er flere år gamle på dette tidspunktet, så hvis du har en moderne rigg, vil du fint kunne kjøre Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Det er verdt å merke seg at disse spesifikasjonene ikke forteller oss hvilken oppløsning eller bildefrekvens spillet vil kjøre på, så vi kan vente til nærmere lansering for å få denne informasjonen.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 lanseres 21. oktober for Xbox Series X/S, PS5 og PC.