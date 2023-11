Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 hovedperson avslørt

HQ

Det kommende rollespillet fra The Chinese Room Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 har nettopp avslørt hovedpersonen. Spillerne vil ta på seg rollen som Phyre, en Elder Kindred med sin egen historie, mens de reiser gjennom den mørke versjonen av Seattle.

Spillerne vil kunne tilpasse Phyres kjønn, klan og antrekk, men ellers er de en distinkt karakter, slik det ser ut til. Som IGN fant ut da han snakket med narrativ designer Arone Le Bray, vil spilleren også få en følgesvenn i tynnblodsvampyren Fabien, som bor i spilleren og fungerer som en slags guide.

"Selv om du ikke forstår så mye av det som skjer i begynnelsen, er Fabien her for å hjelpe deg med å forstå litt, selv om det ikke er din karakter", sier Le Bray. "Du, som spiller, får fortsatt denne informasjonen sammen med Phyre."

Le Bray snakket også om hvordan spillet ikke nødvendigvis vil ha binære gode og onde valg, men i stedet vil la spilleren veksle mellom å ta "gode" og "dårlige" beslutninger underveis. "Vi ville ikke at det skulle føles som om man bare kan være en snill person eller en idiot. Så noe av det vi så på veldig tidlig, var hvordan vi kunne få det til å føles som om Phyre er en person som har kontroll fra øyeblikk til øyeblikk. Og vi så på hvordan du kan reagere i et bestemt øyeblikk for å få det resultatet du ønsker? Hvordan kan du gå frem for å oppnå det resultatet? Og bare fordi jeg ønsker et bestemt utfall, er det ikke sikkert at en annen spiller som spiller Phyre, ønsker det samme utfallet, eller at han eller hun bryr seg om å handle på samme måte som meg."

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 lanseres neste høst.