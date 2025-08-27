Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 kan gå tilbake betalte DLC-klaner

HQ

Vampyr: The Masquerade - Bloodlines 2s utgivelsesdato er låst, og mens mange fans gleder seg over nyheten om at de endelig vil kunne spille spillet snart, kritiserer andre The Chinese Room og Paradox for inkluderingen av betalte DLC-klaner som også kan nås via forhåndsbestilling.

Ettersom klaner i hovedsak er spillets klasser eller opprinnelse, var folk ikke glade for at de ble låst bak en betalingsmur. Imidlertid, som oppdaget på ResetEra (og rapportert om av GamesRadar), Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 kanskje ikke holder fast ved denne DLC-klanstrategien mye lenger.

"Vi lytter til tilbakemeldingene dine om Lasombra- og Toreador-klantilgangen, og vi gjør justeringer i forkant av lanseringen for å gjenspeile dette," heter det i et innlegg fra Paradox samfunnsutvikler DebbieElla. "Vi vil dele mer informasjon om hva dette betyr så snart som mulig."

Selv om det ville være flott å se de betalte DLC-klanene bli gratis for alle, er vi ikke sikre på at det vil skje, da Paradox sikkert ikke ønsker å miste potensielle kontanter. Så igjen, den dårlige publisiteten fra dette trekket vil helt sikkert svi etter hvert som RPG-fans blir mer frustrerte over betalingsmuren foran dem for innhold i et enkeltspillerspill.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 lanseres 21. oktober for PC, PS5 og Xbox Series X/S. Hvis du vil ha noen tidlige inntrykk av spillet, kan du sjekke ut forhåndsvisningen vår her.