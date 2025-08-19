Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 lanseres den 21. oktober

HQ

Ventetiden er nesten over, og vi mener det denne gangen. Som kunngjort på kveldens Gamescom Opening Night Live-showcase, kommer Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 den 21. oktober.

Oppfølgeren til det kult-klassiske vampyrrollespillet har hatt en turbulent utviklingsperiode, og det ble til og med skjøvet ut av en lansering tidligere i år. Men nå er det nesten klart, og vi har til og med forhåndsbestillingsbonusdetaljer samt litt ekstra innhold for de som ønsker å kjøpe Premium- og Deluxe-versjonene av spillet.

Basisspillet vil koste £49,99/€59,99, mens Deluxe-versjonen har en pris på £58,50/€69,99, og Premium-utgaven koster £74,99/€89,99. Deluxe-utgaven har den kosmetiske pakken Santa Monica Memories, som også kan kjøpes separat.

Premium-utgaven kommer med Santa Monica Memories samt innholdstillegget Shadows and Silk, som gir spillerne to nye klaner for Phyre. Hvis du forhåndsbestiller en hvilken som helst versjon, får du Bloodlines Nostalgia Jukebox, som er en gjenstand i spillet som kommer med originalmusikk fra den originale Vampire: The Masquerade - Bloodlines.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 lanseres 21. oktober til Xbox Series X/S, PS5 og PC.