Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 refusjoner tilbys etter at kunngjøringen om betalte klaner skaper frustrasjon

Utgiveren Paradox og utvikleren The Chinese Room har avslørt at de nå tilbyr refusjon til alle som har kjøpt Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 og ikke har latt seg imponere av den nylige avsløringen om at to av de seks spillbare klanene kan kreve en ekstra økonomisk investering for å få tilgang til dem.

Avgjørelsen kom ettersom de to klanene opprinnelig var planlagt som tillegg etter lanseringen av spillet da Hardsuit Labs hadde ansvaret for utviklingen, men da The Chinese Room tok over, bestemte de seg for å inkludere dem ved lanseringen, men fortsatt til en premium ekstrapris.

Dette vil tilsynelatende ikke lenger være tilfelle, ettersom det har blitt nevnt av samfunnsutvikleren DebbieElla i et Discord -innlegg (takk, Eurogamer) at endringer kommer, og at alle de nye detaljene vil bli delt 17. september.

"Vi jobber hardt med justeringene vi lovet, og vi vil kunne fortelle deg alle detaljene 17. september. Det er mange bevegelige deler når man gjør så store endringer som dette, og vi vil være sikre på at vi gjør det riktig med denne endringen.

"Alle som har forhåndsbestilt Premium Edition via PlayStation Store, vil bli kontaktet og få pengene tilbake fra og med mandag 8. september. Du vil kunne forhåndsbestille Premium Edition-eksemplaret ditt senere igjen, før lanseringen 21. oktober. Vær oppmerksom på at dette er et bevisst første skritt i vår planlagte fremgangsmåte frem til 17. september for å levere en best mulig opplevelse for deg ved lanseringen."

Haken er at dette bare gjelder spesifikt Premium Edition av spillet på PlayStation, ettersom de andre versjonene ikke påvirkes av endringene. Det er uklart hvordan disse klanene nå vil bli tilbudt, men for en smakebit av hva som kommer i spillet, kan du lese vår nylige forhåndsvisning her.