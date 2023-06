Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 skal vises i september

HQ

Forsinkelser, utviklere som slutter, nye ledere og mye mer. Vi har stort sett bare fått dårlige nyheter om Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 de siste par årene, men det høres ut som om vi snart får noen gode.

Paradox sier at Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 vil bli vist frem en gang i september.

En av grunnene til at de forteller oss dette så tidlig er at spillet har endret seg en del siden det ble annonsert, slik at de ulike utgavene og bonusinnholdet har blitt såpass annerledes at selskapet har bestemt seg for å kansellere og refundere alle fysiske forhåndsbestillinger. De digitale versjonene av First Blood Edition, Unsanctioned Edition og Blood Moon Edition blir ikke kansellert, men kan likevel enkelt refunderes hvis du ønsker det.

Til slutt har vi fått fire nye bilder fra spillet som i det minste gir en forsmak på hva som venter i september.