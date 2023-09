Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 utsatt til 2024 i ny trailer

HQ

For tre måneder siden annonserte Paradox Interactive plutselig at Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ville gjenoppstå og vises frem igjen i september. Svært interessante nyheter, ettersom det siste vi hørte om prosjektet før det var en forsinkelse til 2022 og et mystisk bytte av utviklerstudio. Heldigvis holdt utgiveren ord og mer til denne gangen.

For Paradox har ikke bare gitt oss en ny trailer for Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Vi får også vite at The Chinese Room er den nye utvikleren av spillet, og at det skal lanseres høsten 2024.

Et fascinerende valg når dette er skaperne av Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs og Everybody's Gone to the Rapture som også jobber med Still Wakes the Deep akkurat nå. Glimtene av gameplay i traileren gjør det likevel klart at vi har et ganske actiontungt spill med blodige nærkamper i vente når det forhåpentligvis lanseres om litt over et år.

