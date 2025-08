Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 vil ikke ha et omfang på GTA-nivå

HQ

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 vil ikke ha en vidstrakt åpen verden som du kan utforske. I stedet fokuserer utvikleren The Chinese Room mer på detaljene i sitt kommende rollespill.

I en samtale med Game Informer forklarte The Chinese Room's art director Ben Matthews at omfanget ikke vil være det viktigste salgsargumentet til Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. "En ting vi virkelig ønsket å ta hensyn til var detaljmengde fremfor omfang," sa han. "Vi lager ikke GTA; dette er ikke et stort, åpent, viltvoksende spill der horisonten er din grense. Det var noe vi virkelig la vekt på, å prøve å gjøre alt så tett [som mulig]."

The Chinese Room har endret noen ting fra tidligere utviklere, men andre ting har de beholdt. Hovedpersonen er for eksempel ny, men omgivelsene er fortsatt den opprinnelige visjonen fra Hardsuit Labs. Bloodlines 2 tar i bruk en Seattle-innstilling i løpet av høytiden.

"[Det er] en fin krok", beskriver Matthews. "Det er den fine sammenstillingen av en jovial, menneskelig verden mot en mørk vampyrverden", sier han, og viser til spillets åpning. Phyre starter i en gammel, falleferdig bygning og kommer ut for å se Seattles lyse skyline. Phyre har sovet i 100 år, så det blir en rystende oppvåkning."

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 er ute i oktober på PC, Xbox Series X/S og PS5.