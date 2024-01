Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 viser mye gameplay

HQ

Skaperne Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs og Everybody's Gone to the Rapture hos The Chinese Room har vært veldig åpne om hvordan utviklingen går og delt mange detaljer helt siden de overtok Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 i september i fjor. De tar dette enda lenger i 2024.

Jeg sier det fordi teamet har gitt ut en video der community manager Joshua Mathews og prosjektets kreative leder Alex Skidmore viser flere minutter med post-alfa-spilling av Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Mesteparten av dette er bare prat, så The Chinese Room har også gitt oss en gameplay-trailer med nesten tre minutter med rent gameplay. Begge disse gir oss en forsmak på spillets historie, sniking, kamper og utforskning.

Det blir interessant å se hvordan fansen reagerer på dette, ettersom videoene definitivt viser et spill som ikke har nådd det mer poleringsfokuserte beta-stadiet ennå. Det betyr at du kommer til å se litt ustabil fysikk, merkelig belysning, ustabil bildeoppdatering og noen andre ting som det er mulig å fikse før Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 lanseres mot slutten av 2024.

