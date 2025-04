Van Damme og Steven Seagal antyder fremtidig samarbeid

HQ

Jean-Claude Van Damme og Steven Seagal - to av de største actionikonene på 80- og 90-tallet - ser endelig ut til å ha begravd stridsøksen etter flere tiår med rivalisering. Van Damme dukket nylig opp på Seagals 73-årsdag, noe han delte i et innlegg på sosiale medier der han takket for en flott middag og antydet at en stor kunngjøring var på vei.

Betyr dette at vi kan forvente en ny film med begge disse legendene i hovedrollene? Kanskje - og ærlig talt, det ville vært ganske fantastisk. Feiden deres er en actionfilmlegende, og Seagal har offentlig stilt spørsmål ved Van Dammes ferdigheter i intervjuer, blant annet med Arsenio Hall.

Det har til og med gått rykter om et anspent møte mellom de to på Planet Hollywood på 90-tallet, og det har vært snakk om at de har blitt tilbudt så mye som 200 millioner kroner hver for en faktisk kamp.

Men nå ser det ut til at isen i det minste har begynt å tine. Hva deres kommende prosjekt kan være, er fortsatt uklart, men spekulasjonene er allerede i full gang: et filmsamarbeid, et kampsportprosjekt, eller kanskje noe helt uventet? Uansett hva det viser seg å være, er dette ren nostalgi for fans av klassisk actionfilm.