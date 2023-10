Van Damme spilte nesten hovedrollen i The Fast and Furious, men Vin Diesel stoppet det

HQ

I et nytt intervju med The Telegraph avslører den hardtslående tidligere actionstjernen Jean-Claude Van Damme at han tidligere i karrieren ble tilbudt å spille i The Fast and the Furious. Noe Vin Diesel tydeligvis ikke satte pris på og skal ha blokkert.

"De vil ha meg med i Fast and Furious... Men Vin Diesel sa: 'Nei, jeg vil ikke ha ham'."

Hvorfor, lurer du kanskje på? Det har gått mange rykter om at Vin Diesel har litt av et ego og kontrollbehov, noe som angivelig ligger bak en konflikt mellom ham og Jason Momoa, og også Dwayne Johnson for en del år siden. Så kanskje han rett og slett ikke ville ha en annen ikonisk muskelmann på settet som truet ham? Hvem vet?

Hva tror du, og kunne du tenke deg å se Van Damme i Fast and Furious?