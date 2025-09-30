Vance advarer USA om at landet er på vei mot en "shutdown" etter møte med Demokratene "Jeg tror vi er på vei mot en nedstengning", sa han.

HQ Visepresident JD Vance sa nettopp at USA er "på vei mot en nedstengning" etter at et anspent møte i Det hvite hus med demokratene for noen timer siden ikke klarte å levere et gjennombrudd. Lovgiverne er fortsatt splittet om hvorvidt helsetiltak skal knyttes til en kortsiktig finansieringslov, med republikanerne som presser på for en smalere tilnærming. Selv om nedstengningskamper har blitt rutine i Washington, etterlater stillstanden føderale arbeidere og viktige tjenester utsatt for forstyrrelser når fristen går ut ved midnatt tirsdag (0400 GMT onsdag). Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det i videoen nedenfor eller via følgende lenke. Go! Washington, DC, USA, 8. mai 2025, visepresident JD vance deltar på et arrangement i østsalen i Det hvite hus. // Shutterstock