Vance insisterer på at Trump "ikke vil tillate" en langvarig Iran-krig

Visepresident JD Vance sa at president Donald Trump ikke vil tillate at konflikten med Iran utvikler seg til en langvarig krig, og hevdet at administrasjonen har et klart og begrenset mål. På Fox News sa Vance at det er " ingen måte" Trump ville tillate en flerårig kamp uten et definert sluttmål.

Ifølge Vance er det primære målet å sikre at Iran ikke kan skaffe seg atomvåpen. Trump har skissert bredere mål, blant annet å lamme Irans rakettkapasitet, angripe landets marine og hindre Teheran i å støtte stedfortredergrupper i hele Midtøsten.

Operasjonen har allerede ført til amerikanske tap. USAs sentralkommando har bekreftet at seks amerikanske soldater har blitt drept siden den første bølgen av angrep, og tjenestemenn advarer om at ytterligere tap er mulig etter hvert som kampanjen intensiveres...

Det er helt umulig for Donald Trump å tillate at dette landet går inn i en flerårig konflikt uten en klar slutt i sikte og uten et klart mål. Presidenten ønsker å gjøre det klart for iranerne og for verden at han ikke kommer til å hvile før han har oppnådd det viktige målet om å sikre at Iran ikke kan få atomvåpen.