Vance støtter Trump i Iran-krigen, men nedtoner politiske forskjeller

JD Vance sier at han støtter Donald Trumps håndtering av krigen mot Iran, og forsøker å dempe spekulasjonene om splittelse innad i administrasjonen.

I en tale sammen med Trump i Det hvite hus sa Vance at han stolte på at presidenten ville unngå "fortidens feil" og sørge for at konflikten ble håndtert på en effektiv måte. Kommentarene hans kommer etter flere uker med spørsmål om hvorvidt hans tidligere uttalte antikrigssyn setter ham på kant med Trumps mer aggressive holdning.

Vance, som tidligere har beskrevet seg selv som kritisk til USAs militære intervensjoner, erkjente filosofiske forskjeller, men understreket at han er enig i viktige mål, blant annet å hindre Iran i å skaffe seg atomvåpen. Hans uttalelser signaliserer et offentlig forsøk på å vise samhold mens konflikten fortsetter...